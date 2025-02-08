فضّل نادي ريال مدريد الاحتفاء بنجمه البرازيلي «مارسيلو»، على طريقته الخاصة، التي تليق بحجم وإمكانات اللاعب، الذي حقق مع النادي 25 لقباً في 546 مباراة: 5 كؤوس أوروبية، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبي، 6 كؤوس الدوري، 2 كأس ملك إسبانيا و5 كؤوس السوبر الإسباني، إذ سيتم تكريم «مارسيلو» أمام جماهير النادي وفي قلب ملعب سانتياغو برنابيو، خلال مواجهة الفريق المنتظرة ضد أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية «مدريد»، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، جاء ذلك في بيانٍ نشره موقع النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «x»، قال فيه: «سيتم تكريم مارسيلو في مباراة الديربي، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ ستتاح للجماهير فرصة توديع النجم البرازيلي وشكره على كل ما قدمه، وذلك بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، الخميس الماضي».يذكر أن النجم البرازيلي «مارسيلو» بدأ مسيرته الاحترافية مع فلومينينسي البرازيلي في 2005 قبل أن ينضم لريال مدريد في 2007، ولعب بقميص النادي الملكي 16 عاماً متتالية، حقق خلالها كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة، وبعد رحيله عن ريال مدريد في صيف 2022 انضم مارسيلو لفترة وجيزة لنادي أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعود في العام 2023 لنادي فلومينينسي لفترة ثانية.