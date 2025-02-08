أوضح مدرب النادي الأهلي ماتياس أن استبعاد اللاعب فيرمينيو كان قرارًا صعبًا للنادي، وهذا القرار بناءً على القوانين في عدد مشاركة اللاعب الأجنبي، كما أن استبعاد ريان حامد كان لعدم الجاهزية بسبب غيابه لفترة طويلة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الفتح التي كسبها في بهدفين نظيفين من مواجهات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال: «فريق الفتح قدم مباراة رائعة وأقفل المساحات أمام فريقي، ولكن الأهم هو الفوز وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال المباريات المقبلة»، مشيرا إلى أن اللاعب ماثيو دامس أعطى الفريق إضافة قوية، مبيناً أن فريقه متحمس لخوض المباراة المقبلة أمام فريق النصر، وستكون مباراة صعبة وكبيرة.من جهته، أكد مدرب فريق الفتح غوميز أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم الظروف والنقص العددي منذ بداية المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيقدم كل ما عليه خلال الفترة القادمة للابتعاد عن مراكز الهبوط، موضحًا أن فريقه اليوم لا يستحق الخسارة في ظل ما قدمه داخل الملعب وأمام لاعبين مميزين يمتلكهم الخصم.