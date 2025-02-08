افتتح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، في مدينة هاربن الصينية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا سينغ، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية الآسيوية.وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في أجواء شتوية خلابة، طابور عرض للدول الثلاثين المشاركة، إضافةً إلى العديد من الفقرات الفنية التي عكست التراث الثقافي الصيني، وعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة.ورفع علم المملكة في افتتاح الدورة لاعبا الفريق السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي وشريفة السديري.وعبّر عابدي عن فخره واعتزازه برفع علم المملكة في هذا المحفل الآسيوي الكبير بجانب زميلته، مشيراً إلى أن حمل العلم في مثل هذا الحدث التاريخي هو حلم لكل رياضي، متمنياً أن يوفق وزملاؤه المشاركون بتقديم مستوى يليق بسمعة الرياضة السعودية.وأبدت السديري فخرها واعتزازها بحمل علم المملكة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، مؤكدةً أن المشاركة في أول ظهور للمملكة بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية هو شرف عظيم.وقالت: «فخورون بتمثيل وطننا الغالي في أول مشاركة تاريخية، ونسعى لتقديم أداء مشرّف يعكس الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للرياضة في المملكة، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية».