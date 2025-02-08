حصدت تغريدة قائد فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير على فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، أكثر من 24 مليون مشاهدة على منصة إكس (تويتر سابقًا). وقد عبّر رونالدو عن فرحته بفضل هذا الإنجاز من خلال نشر ثلاث صور تحتل صدارة المشهد، تُظهر سعادته بتسجيل هدفه وانفراده بصدارة هدافي الدوري السعودي.وجاء في تغريدته: «فوز وهدف في عمر الـ 40»، محكياً عن الفخر الذي يشعر به كلاعب يُثبت أنه لا يزال في أوج عطائه رغم تقدمه في السن. هذا التعليق لم يعكس فقط سعادته بالفوز، بل أيضاً شغفه المستمر باللعبة وإلهامه للجيل الجديد من اللاعبين.ويعد حساب كريستيانو رونالدو على منصة إكس واحداً من أكثر الحسابات متابعة في العالم، مما يسلط الضوء على تأثيره الكبير على الساحة الرياضية. تفاعل الجماهير مع التغريدة يعكس الشعبية الجارفة التي يحظى بها النجم البرتغالي، والذي يعتبر رمزًا للتفوق والإبداع في عالم كرة القدم.تجدر الإشارة إلى أن فوز النصر بهذا الأداء الرائع زاد من آمال الجماهير بمنافسة قوية خلال هذا الموسم. يُظهر الفريق تطوراً ملحوظاً في أدائه، حيث يعمل المدرب واللاعبون بتناغم لتحقيق المزيد من الانتصارات.تؤكد التغريدة أن كريستيانو رونالدو ليس مجرد لاعب يتجاوز حدود العمر بقدر ما هو أيقونة تلهم الأجيال القادمة، وتظل كلماته وتغريداته مصدر إلهام ومحفزات لأبناء الجيل الجديد في عالم كرة القدم.