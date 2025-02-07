استعاد فريق النصر مركزه الثالث بعد تفوقه على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، كما انتصر الأهلي على ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وانتصر كذلك فريق العروبة على ضيفه الوحدة بنتيجة 4/ 2، وذلك ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري روشن السعودي.على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، قاد الإنجليزي إيفان توني فريقه الأهلي للفوز على الفتح بإحرازه لهدفي اللقاء من ركلتي جزاء (د: 17، 62)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين وكانت الأولى من نصيف لاعب الفتح حسين القاسم (د: 15)، فيما كانت البطاقة الثانية من نصيب لاعب الأهلي سعد بالعبيد (د: 39).وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ12 ليصل للنقطة 38 محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ13 وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الـ18 والأخير.وعلى استاد الأول بارك بالرياض، فاز النصر على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كل من: جون دوران (هدفين 22، 72)، كريستيانو رونالدو (د: 74)، وفي الوقت بدل الضائع أشهر الحكم نيكولا دابانوفيتش البطاقة الحمراء لحارس الفيحاء موسكيرا بداعي لمس الكرة خارج منطقة الـ18 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء البطاقة.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ12 ويصل للنقطة 41 محتلاً المركز الثالث، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الـ9 وتجمد رصيده عند 16 نقطة وفي المركز الـ14.وعلى استاد جامعة الجوف، تفوق العروبة على ضيفه الوحدة بنتيجة 4/ 2، وأحرز أهداف العروبة كل من: عمر السومة (هدفين من ركلة جزاء 44، 51)، براد يونج (د: 3)، كريستيان تيلو (د: 90+7)، فيما جاء هدفا الوحدة عن طريق نجمه سعد بقير (هدفين 8، 61).وبهذه النتيجة يحقق العروبة فوزه الخامس ويصل للنقطة 17 وفي المركز الـ13، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ12، وتجمد رصيده عند 13 نقطة وفي المركز الـ17.