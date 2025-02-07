تسحب قرعة بطولة جدة لكرة القدم 2025 غداً في الساعة السادسة مساءً، بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وستنطلق البطولة في 29 شعبان وتنتهي في 16 رمضان 1446 هـ، بمشاركة أقوى الفرق الرياضية، التي ستتنافس على ملاعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية. تهدف البطولة إلى تعزيز روح الرياضة والتنافس بين المشاركين، وتوفير منصة مثالية للفرق لعرض مهاراتهم في أجواء شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، وإشراف وتنظيم وتنفيذ فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.ويشارك في البطولة 16 فريقاً من مختلف القطاعات والمؤسسات، للتنافس على اللقب، ومن بينها: قيادة الغربية من وزارة الدفاع -، وزارة الحرس الوطني القطاع الغربي، قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، شرطة محافظة جدة، إلى جانب فرق أخرى من إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، وزارة الدفاع -قيادة المنطقة الغربية، الدفاع المدني بمحافظة جدة، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة، مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، وقوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة. ولن تقتصر البطولة على الجهات الأمنية فقط، بل تشمل أيضاً فرقاً من جامعة الملك عبدالعزيز، إدارة تعليم جدة، أمانة محافظة جدة، إدارة كهرباء جدة، فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة وغيرهم من المشاركين الذين يتطلعون إلى إثبات مهاراتهم في هذا الحدث الرياضي الكبير، والبطولة التي تعد فرصة واعدة لاكتشاف الأبطال وتوثيق المباريات الرياضية المُميزة.وفي إطار البطولة المرتقبة، سيتم توزيع اللاعبين القدامى من أبطال كرة القدم السعودية على الفرق المشاركة عن طريق القرعة، حيث يشارك كل لاعب مع إحدى الجهات المشاركة في البطولة. اللاعبين هم: نايف هزازي، محسن العيسى، حمد المنتشري، صالح الصقري، محمد سالم، عبيد الشمراني، ساري عمرو، علي مدخلي، علي التركي، بندر القرني، عنبر يوسف عنبر، تركي خضير، مهند عسيري، مرزوق العتيبي، طلال المشعل، ووليد الجيزاني، برعاية: البيك، لولو ماركت، بيور إن، ايبك، تلفاز، طيبة، تفاعل السعودية، وشركة تجميع المعادن.وعن آلية التصنيف والتوزيع بين الجهات الأمنية والمدنية المشاركة في البطولة، سيتم تصنيفهم وفقاً لعدة معايير، أولاها الأداء التاريخي للبطولات السابقة وما حققته الفرق من مراكز متقدمة في البطولات التي استهدفت الجهات الحكومية. ثانياً، يتم الأخذ في الاعتبار الجهات التي لم يسبق لها المشاركة أو تفعيل الجانب الرياضي أو ليس لديها قسم للشؤون الرياضية. ثالثاً، يُراعى إذا كانت الجهة تضم رياضيين نخبة شاركوا في المنافسات الرياضية المعتمدة، حيث يمكن أن تحتوي هذه الجهات على لاعبين سبق لهم اللعب في الأندية أو لديهم خبرة في البطولات الرسمية.كما سيتم مراعاة التوازن بين الفرق العسكرية والمدنية، وذلك لضمان عدم تواجد جميع الفرق القوية من جهة واحدة في نفس المستوى. وفقًا لهذه المعايير، تم تصنيف الفرق إلى أربعة مستويات: التصنيف الأول يشمل وزارة الحرس الوطني القطاع الغربي، وزارة الدفاع قيادة المنطقة الغربية، قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وجامعة الملك عبدالعزيز. التصنيف الثاني يتضمن أمانة محافظة جدة، تعليم محافظة جدة، إدارة الكهرباء محافظة جدة، قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة. التصنيف الثالث يشمل الدفاع المدني بمحافظة جدة، وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، وشرطة محافظة جدة. أما التصنيف الرابع فيشمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.