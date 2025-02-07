في انطلاقة مثيرة له في الدوري السعودي، نجح نادي النصر السعودي في تعزيز صفوفه بالمهاجم الجديد جون دوران، الذي قدم أداءً رائعاً خلال مباراته الأولى ضد نادي الفيحاء. تمكن دوران من تسجيل هدفين خلال اللقاء، ليظهر علو كعبه منذ اللحظات الأولى لقميصه الجديد.تألق دوران لم يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل قام بتقديم أداء هجومي متميز، حيث كان الأكثر تسديداً في المباراة بأربع تسديدات، منها ثلاث على المرمى، مما يعكس قوة حضوره الهجومي. كما سجل دوران دقة 100% في الكرات الطويلة، مما يدل على قدرته العالية في توزيع الكرة والتحكم فيها.إلى جانب ذلك، أظهر دوران مهارة استثنائية في المراوغات، حيث حقق نجاحاً بنسبة 100% في جميع محاولاته البالغة سبع مراوغات، كما نجح في الفوز بخمسة التحامات من أصل عشرة، مما يبرز قوته البدنية ومهارته في التعامل مع المدافعين.وبفضل هذا الأداء المبهر، تمكن جون دوران من الحصول على لقب «رجل المباراة»، حيث حصل على تقييم 9.1 وفقاً لموقع «سوفاسكور»، مما يؤكد أن انضمامه لنادي النصر كان خطوة موفقة تُبشر بمستقبل واعد في الموسم الحالي.بهذه الانطلاقة القوية، يُنتظر من دوران أن يكون إضافة إستراتيجية للفريق في سعيه لتحقيق المزيد من الانتصارات في الدوري السعودي، مما يعكس الطموحات الكبيرة لدى نادي النصر وجماهيره العريضة.