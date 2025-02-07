في موقف إنساني يُظهر عمق القيم السعودية، وجهت جماهير نادي النصر رسالة مؤثرة إلى نجم الفريق الإسباني آيمريك لابورت، مدافع المنتخب الإسباني، معزيةً إياه في وفاة والده، وموفرةً له الدعم في هذا الوقت العصيب. كتبت الجماهير، «آيمريك، قلوبنا معك في هذا الوقت العصيب. عائلة النصر بأكملها تقف إلى جانبك، ابق قوياً».لكن هذه اللفتة الإنسانية تم تجاهلها من قبل منتج دوري روشن أثناء مباراة النصر والفيحاء، التي حقق فيها النصر فوزاً ساحقاً 3-0 بفضل هدفين من جون دوران في ظهوره الأول مع الفريق، وهدف من القائد كريستيانو رونالدو. هذا التجاهل أثار استياء العديد من المتابعين، الذين اعتبروا أن الأمور يجب أن تعكس القيم الإنسانية الحقيقية للمجتمع السعودي.انتقد المغردون طريقة الإخراج والمونتاج، مشددين على أن دوري روشن بحاجة إلى عقول تمتلك الحس الوطني وتقدّر قيم السلام والمحبة. وقال أحد المغردين: «يجب أن تُنقل مشاعر الجماهير الحقيقية التي تدعم نجم فريقها، بدلاً من السماح للتعصب والتوجهات الذاتية بأن تؤثر على ما يُعرض».وأضاف آخر: «قيمنا بحاجة للانتشار عبر العالم، وليست لتضيع بين الألوان والأجندات الشخصية».وأضاف مغرد: مشجع النصر، كما هو الحال مع الكثير من الجماهير الرياضية السعودية، يسعى لتعزيز قيم الحب والتضامن سواءً في الملعب أو خارجه، حيث يمثلون نموذجاً للتسامح والاحترام تجاه الآخرين.وقال مشجع: تلك اللحظات تُظهر كيف يمكن للرياضة أن تكون جسراً للتواصل بين الثقافات وتطوير قيم السلام والمحبة، فعلينا جميعاً التأكد من أن رسالتنا الإنسانية تصل إلى كل أركان العالم، وبأن جماهيرنا تظل مثالاً يُحتذى به في التعاطف والترابط بين جميع الثقافات والأديان وليس حجبها بصورة مهزوزة.من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل القناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء لصحيفة عكاظ أن القناة ليست مسؤولة عن عملية الإنتاج والمونتاج، بل تستقبل فقط إشارة البث. وأكد المصدر أن القناة تعمل وفق المعايير المحددة لها.