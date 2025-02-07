عبر مهاجم نادي العروبة عمر السومة، عن سعادته بالفوز على الوحدة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهتهما اليوم، على ملعب جامعة الجوف بالجوف، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، ليرفع العروبة رصيده للنقطة الـ 17 في المركز الـ13 مؤقتاً، فيما يحل الوحدة في المرتبة الـ 17 برصيد 14 نقطة.وقال السومة في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي على موقع «إكس»: «الحمدلله على الفوز والنقاط الـ3، المباراة لم تكن سهلة»، وأضاف: «الوحدة ترتيبه قريبٌ منا، كان الفارق نقطة واحدة، ولذا فهي مباراة بـ6 نقاط وليست بـ3 نقاط فقط.. لم يقصر أحدٌ من اللاعبين، الكل قاتل في الملعب، والمباراة كانت تحتاج إلى قتال، وحظاً أوفر لنادي الوحدة وجمهوره»، واختتم حديثه بـ«الآن تركيزنا على المواجهة القادمة، وعلينا أن ننسى هذه المباراة، نشكر الإدارة على تحفيزهم للاعبين قبل المباراة، ونتمنى أن نقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة لإسعاد الجماهير».يُذكر أن ثنائية السومة وسعت الفارق بينه وبين عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، في صراعهما على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، إذ سجل 146 هدفاً حتى الآن، يحتل بها صدارة تلك القائمة، بفارق 5 أهداف عن عبد الرزاق حمد الله.