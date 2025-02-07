تشهد محافظة العلا غدًا، انطلاق منافسات بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل بقرية الفرسان للفروسية في محافظة العُلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، ومشاركة مجموعة من أفضل الفرسان والمدربين والخيول في العالم.وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم المؤتمر الصحفي الاستباقي لانطلاق البطولة وسط حضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحدث فيه رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا زياد السحيباني، والمدير التنفيذي لتطوير رياضات الفروسية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تيم هاداوي، والمستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية الدكتور أنس حسن، والمندوب الفني للاتحاد الدولي للفروسية شارون دو بليسيس، عن استعدادات وتحضيرات الحدث العالمي المرتقب.ويتنافس يوم غد نحو 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم والذي يقدم أعلى مجموع جوائز على مستوى العالم في رياضات القدرة والتحمل، حيث تبلغ قيمتها 15 مليون ريال، فيما يقام كأس المعتدل للقدرة والتحمل لمسافة 160 كم يوم الأحد بمشاركة 100 فارس وفارسة وبمجموع جوائز 5 ملايين ريال والذي يقام تحضيرًا لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 والتي نالت العُلا شرف استضافتها.وتعد بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل 2025 ختامًا لموسم استثنائي من منافسات الفروسية عالمية المستوى في المملكة. ويجمع الحدث بين حماس المنافسة وأصالة التراث، ليقدم تجربة استثنائية لا مثيل لها وسط محيط محافظة العُلا الطبيعي الخلاب.يذكر أن المنافسين المشاركين في البطولة يمثلون 64 دولة، مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في منافسات القدرة والتحمل.كما يمكن للجميع معرفة المعلومات المتعلقة بالبطولة من خلال الموقع الإلكتروني: