قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد إحرازه هدف الفوز القاتل أمام التعاون والذي انتهى لمصلحة الاتحاد بهدفين لهدف، كما تألق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بإحرازه هاتريك لفريقه الشباب في مرمى الخليج في اللقاء الذي انتهى شبابياً بنتيجة 5/ 1، وفي الدمام انتصر القادسية على الرائد بهدفين دون مقابل، وذلك في انطلاقة لقاءات الجولة 19 لدوري المحترفين.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حقق الاتحاد فوزاً قاتلاً وصعباً على مضيفه التعاون بهدفين لهدف، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد أولاً عن طريق عبدالرحمن العبود (د: 21)، وفي الوقت بدل الصائغ من الشوط الأول أحرز التعاون هدف التعادل عن طريق مدافع الاتحاد دانيلو بيريرا (بالخطأ في مرمى فريقه 45+10)، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات الخطرة إلى أن تمكن كريم بنزيما من إحراز الهدف الثاني للاتحاد في الوقت القاتل (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ16 ويصل للنقطة 49 معتلياً صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ7 وتجمد رصيده عند 24 نقطة وفي المركز التاسع.وعلى ملعبه وبين جماهيره سحق الشباب ضيفه الخليج بنتيجة 5/ 1، في لقاء شهد تألق الهداف عبدالرزاق حمدالله بإحرازه لثلاثة أهداف (هاتريك 63، 77، 89)، وأحرز زميله المدافع ويسلي هويدا هدفين (د: 25، 90+3)، فيما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق عبدالله السالم (د: 45+1)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للخليج سددها محترفه كونستانتينوس خارج المرمى.وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الـ10 ويصل للنقطة 32 وفي المركز السادس، فيما تلقى الخليج الخسارة الـ8 وتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز الثامن.وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، تجاوز القادسية ضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي القادسية كل من: أوباميانج (د: 45+3)، جوليان كينيونيس (د: 90+6)، وشهد اللقاء حصول لاعب الرائد عبدالله هزازي على بطاقة حمراء (د: 48).وبهذه النتيجة يحقق القادسية الفوز الـ13 ويصل للنقطة 41 محتلاً المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ13 وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز الـ15.