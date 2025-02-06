يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، عند الثالثة من مساء غدٍ الجمعة، بتوقيت المملكة، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، في مركز المؤتمرات بمدينة هاربن الصينية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس البعثة السعودية المشاركة، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء الدول، رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية، ومشاركة 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة آسيوية.وتسجّل المملكة العربية السعودية مشاركتها الأولى تاريخياً في دورات الألعاب الآسيوية الشتوية، وذلك بعد عامين من مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية «بكين 2022»، عن طريق اللاعب الأولمبي فائق عابدي، وشريفة السديري، وجود الفرهود، في مسابقة التزلج الألبي، وعبدالله الزهراني، وحسين حقوي، ومحمد الدرعان، ومنير البلبيسي، وسليمان العقل في مسابقة الكيرلينج.من جهة أخرى، أنهت البعثة الرياضية السعودية، استعداداتها للظهور التاريخي الأول للمملكة، في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية مساء الغد.واشتملت تحضيرات إدارة البعثة لحفل الافتتاح، تجهيز الأزياء الخاصة بممثلي المملكة في طابور عرض الدول المشاركة، ورفع قائمة الأسماء المشاركة في الحفل للجنة المنظمة للدورة، وتقديم محاضرة تعليمية للاعبي المنتخب السعودي للتزلج الألبي، عن آليات حفل افتتاح الدورات الرياضية بشكل عام.كما أجرى المنتخب السعودي للكيرلنغ، حصته الرسمية الأولى، استعداداً لمشاركته في منافسات المسابقة في التاسع من الشهر الجاري، ضمن أسياد هاربن الشتوية.وتضمنت التدريبات تحسين التكتيكات الجماعية، والتكيف مع ظروف أرضيات الجليد المختلفة، بالإضافة لعدد من الجوانب المتعلقة برياضة الكيرلنغ.ومن المقرر أن يخوض فريق السعودية للكرلنغ 5 مباريات خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، حيث سيواجه منتخبات قطر، الصين، هونغ كونغ، اليابان، وتايلاند.يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية تأسس في عام 2019م، قبل أن يتم الموافقة على قرار فصل الاتحاد إلى كيانين مستقلين، باسم الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية، والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية عام 2022م.