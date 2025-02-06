حقق فريق القادسية فوزاً صعباً على نظيره الرائد بنتيجة 2 ـ0، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بـ«الراكة» ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، سجل هدف القادسية الأول اللاعب الغابوني بيير أوباميانغ مع حلول الدقيقة 45 من عمر المواجهة، وأحرز الهدف الثاني للقادسية جوليان كينونيس في الدقيقة 6 من عمر الوقت البديل للشوط الثاني، لينتصر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، وبذلك رفع القادسية رصيده إلى النقطة 41 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر.