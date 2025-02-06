سطّر الشاب يزن سيفين قصة كفاح استثنائية، تحدى خلالها كل العقبات ليصنع لنفسه مكانا في عالم كرة القدم، بالرغم من اعتماده على ساق واحدة في حياته اليومية ومسيرته للصعود للقمة، حتى أصبح لاعبا في المنتخب السعودي لذوي الإعاقة وتمثيله المملكة في عدة مناسبات رياضية.ويروي يزن قصته لهيئة وكالة الأنباء السعودية، وطموحه المستمر بأن يصبح رياضيا رغم إعاقته، التي بدأت بتشجيع من والدته، مما مهد الطريق أمامه لخوض مغامرة عالم كرة القدم، ولعبها بشكل محدود مع أقربائه وأصدقائه في المرحلة المتوسطة، لتبدأ رحلته الحقيقية في الملاعب الرياضية المختلفة.ويواصل الشاب يزن حديثه عن اللحظة الأهم في حياته الرياضية، وهي فرصة تمثيل بلده في لعبة كرة القدم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للأشخاص ذوي الإعاقة بسلطنة عمان، التي لعب خلالها مباراتين أمام منتخب عمان، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، ليبرهن أن الإرادة تصنع المستحيل، بفضل من الله ثم بشغفه وإصراره ومشاركته في العديد من المباريات والتحديات، حتى حصل على هذا الشرف بتمثيل المنتخب السعودي في بطولة خارجية.من جانبها، أشارت والدة يزن إلى أن طفولة ابنها كانت مليئة بالقوة، رغم اكتشاف معاناته من فقدان كامل لعظمة الورك والفخذ منذ ولادته، مما جعل حالته نادرة وصعبة من الناحية الطبية، التي لا تفيد معها محاولة جراحية تجرى له قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل.بدوره، أكد مدرب يزن الخاص مطير الغامدي أنه عمل على التطوع لتدريب يزن بعد متابعته له ومشاهدة مهاراته في التحكم بكرة القدم، لافتا إلى أن يزن كان يفاجئ الجميع خلال التدريبات بإتقان ما يتعلمه من مهارات بصورة سريعة وتطبيقها على أرض الملعب باحترافية تامة، وهو ما جعلني أرى فيه شخصا طموحا سيحقق شيئا كبيرا في المستقبل بمشيئة الله تعالى.