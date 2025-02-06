كشفت صحيفة «الغارديان البريطانية» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» يسعى إلى إلغاء الأشواط الإضافية في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، في خطوة جديدة تهدف لتخفيف ضغط المباريات على الأندية النخبة، واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي في مباريات مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT» الإلكتروني. ووفقا لـ«الغارديان»، فمن غير المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التغيير قبل موسم 2027/2028، إذ إن دورة حقوق البث الحالية لن تنتهي حتى عام 2027، لكن لم يتم استبعاد الفكرة تماما ومن الممكن تطبيقها بعد هذا التاريخ.ولطالما كان الوقت الإضافي (الأشواط الإضافية) نقطة خلاف بين المعنيين بكرة القدم الأوروبية، إذ جادلت بعض نقابات اللاعبين بقوة بأن إلغاءه سيخفف الضغط على جدول مزدحم بالفعل.كما أن النظام الجديد لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب كل فريق ثماني مباريات على الأقل، لم يحسن الوضع، في حين أن 12 فريقا أوروبيا سيلعبون في كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة هذا الصيف.ومعظم التنازلات التي قدمت حتى الآن لتخفيف ضغط المباريات على الأندية النخبة أتت في شكل تخفيضات في المسابقات المحلية، مثل الإلغاء المثير للجدل لمباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي. إن تقليل 30 دقيقة إضافية من مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا سيساهم بشكل بسيط في تخفيف المشكلات الناجمة عن ازدحام المباريات في نهاية الموسم وفقا لـ«الغارديان».وفي الموسم الماضي، دخلت ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر فصاعدا في الوقت الإضافي، بينما لم تتطلب أي منها فترة إضافية في موسم 2022-23.وأكدت صحيفة «الغارديان»، أنه يجب التصديق على أي تغيير من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كان آخر تغيير كبير لها على جوهر مواجهات المسابقات للأندية عندما تم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في عام 2021.