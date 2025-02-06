تحظى ممارسة رياضة الفروسية وركوب الخيل باهتمام كبير من فئة الشباب والفتيات بمحافظة جدة، وسط تنافس بينهم لاستعراض مهاراتهم في التحكم والتوازن والسرعة وترويض الخيل.ويشهد شاطئ شمال محافظة جدة توافد عدد من هواة رياضة الفروسية لعرض مهاراتهم على الرمال وداخل مياه البحر، بعد اجتيازهم الدورات التدريبية حول أهمية التعامل والتحكم في ركوب الخيل، التي تقدمها عدد من المراكز التدريبية والإسطبلات المتخصصة في التجهيز والإعداد لممارسة هذه الرياضة.ورافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية عددا من الفارسات ممن استهوتهن هذه الرياضة العريقة، وأوضحت نورة الشهري في حديثها لـ«واس» أنها بدأت منذ عامين التدرب على تطوير مهاراتها في الفروسية من خلال الحصص التدريبية الأسبوعية في الإسطبلات المنتشرة في عدد من المواقع بمحافظة جدة.من جانبها، أكدت سديم عادل أن تشجيع والديها كان له الفضل بعد الله في خوض غمار رياضة الفروسية التي وجدت فيها فائدة عظيمة في تحسين اللياقة البدنية وتعزيز الثقة بالنفس. وأشارت إلى أن اختيار الشاطئ لممارسة هذه الرياضة؛ نظرا لما يمنحه البحر من شعور بالراحة، ويجمع بين المتعة والفائدة، ويسهم في تنوع المهارات والصفات الإيجابية لدى الفارس.