أجرى المنتخب الوطني تحت 13 عاما، اليوم (الخميس)، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في القصيم، والذي يمتد حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.وأدى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الوطني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وبدنية، أعقبها العمل على عدد من الجوانب التكتيكية.وتضم قائمة الأخضر للمعسكر 28 لاعبا، هم: أمير العريفي، عبدالرحمن أبو شحمة، ماجد العتيبي، سعود حوشان، محمد الطوالة، همام سناري، أمير الشمري، عبدالسلام الشراري، محمد آل حمسل، ظافر الدوسري، حازم الصاعدي، محمد المقري، عبدالعزيز الجيزاني، أيمن التهامي، وليد الجهني، مشاري جمعان، عبدالله المهري، عبدالله شبيب، عزام جابر، يامن المولد، زياد الزهراني، أسامة الشهري، حامد الرحيلي، محمد امجربي، نواف سالم، كرم صفدي، نواف الشمري، وخالد الحربي.