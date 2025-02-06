خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما من منتخب إيران بنتيجة 2-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن المعسكر الإعدادي في الصين، المقام استعدادا لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما 2025 في الصين، المقرر انطلاقها في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: حامد يوسف، سلطان العيسى، محمد برناوي، صالح برناوي، عواد أمان، بسام هزازي، راكان الغامدي، فرحة الشمراني، سعد حقوي، زياد الغامدي، وطلال حاجي.ويستأنف الأخضر بعد غدٍ (السبت)، تدريباته استعدادا لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما.يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما 2025، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات العراق، الأردن، وكوريا الشمالية.