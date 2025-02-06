تستعد غولف السعودية لموسم حافل بالبطولات، حيث حولت نادي الرياض للغولف إلى وجهة رياضية وترفيهية عالمية، باستضافة اثنتين من كبرى البطولات الدولية للرجال والسيدات على التوالي. وتأتي هذه الاستضافة لتؤكد الحضور المتزايد للمملكة على خارطة الغولف العالمية، وتعكس التزامها المتواصل بتنظيم فعاليات رياضية على أعلى مستوى.وستقدم البطولات تجربة استثنائية للجماهير من جميع الأعمار، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمناطق مخصصة للمعجبين، ومهرجانات طعام متنوعة، وفعاليات ترفيهية تفاعلية، إضافة إلى عروض موسيقية عالمية يحييها نخبة من نجوم الفن. هذه الفعاليات تعزز من مكانة المملكة كوجهة رياضية وسياحية رائدة، وتوفر فرصة فريدة لعشاق الغولف للاستمتاع بأجواء تنافسية وحماسية في قلب العاصمة الرياض.وتتضمن هذه الفعاليات انطلاق دوري LIV Golf لعام 2025 من 6 إلى 8 فبراير، تليها بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات من 13 إلى 15 فبراير. وتعد هذه الفعاليات بجذب الجماهير من خلال منافسات على أعلى مستوى عالمي، إلى جانب أنشطة عائلية متنوعة وأجواء مهرجانية نابضة بالحياة، تتخللها عروض موسيقية يقدمها بعض من أكبر نجوم الموسيقى العالمية، وكل ذلك على بُعد دقائق قليلة من قلب العاصمة الرياض.ويُلقب النادي بـ«واحة العاصمة» لما يتمتع به من مساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية خلابة تضفي عليه جمالاً استثنائياً. ويدعو النادي الزوار من جميع الأعمار للاستمتاع بالطقس المثالي واستكشاف مجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي تشمل جلسات الصحة والاسترخاء وسط الطبيعة الهادئة، إضافة إلى عروض ترفيهية حية تضيف لمسة من الإثارة والحماس أثناء متابعة الأحداث الرياضية الحية في البطولتين.وتؤكد فعاليات الأسبوعين القادمين التزام غولف السعودية بجعل المملكة وجهة رائدة لرياضة الغولف، مع تقديم تجارب لا تُنسى للجماهير من جميع الأعمار، والاحتفال بالمجتمع، والصحة، والترفيه.ستجلب بطولة LIV Golf الرياض، التي تبلغ جائزتها 20 مليون دولار، العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الغولف للرجال للتنافس على ملاعب نادي الرياض للغولف المميزة، بما في ذلك النجوم الأمريكيون برايسون ديشامبو، بروكس كويبكا، وسفير غولف السعودية داستن جونسون.باستخدام أنظمة الإضاءة المتقدمة في النادي، ستتضمن البطولة أيضًا جلسات ليلية، حيث تُلعب الحفر حتى المساء تحت أضواء قوية تغطي المساحات الخضراء.تليها مباشرة بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، التي ستشهد عودة منافسات الغولف النسائية المليئة بالإثارة إلى الرياض، مع إبراز أفضل المواهب العالمية بمشاركة أسماء بارزة مثل: تشارلي هال، جورجيا هول، وباتي تافاتاناكيت.وتتمحور مهمة غولف السعودية في تنمية اللعبة حول هذه الفعاليات، من خلال مبادرات ميدانية مثل غو غولف التي تقدم دروسًا مجانية وفرصًا لجميع الأعمار لتجربة الرياضة، وتشجيع الحاضرين على أخذ أولى ضرباتهم تحت إشراف محترفين واحتضان أسلوب حياة صحي ونشط.مع أسبوعين متتاليين من أبرز الأحداث في جدول الغولف العالمي سيستضيف نادي الرياض للغولف عرضًا لعشاق الغولف المخضرمين، والوافدين الجدد الفضوليين، وأولئك الذين يبحثون ببساطة عن يوم فريد من الترفيه. تقدم هذه الفعاليات مواهب عالمية وتجارب تفاعلية ورؤية لإشراك المزيد من السعوديين في رياضة الغولف أكثر من أي وقت مضى، وفرصة لمشاهدة أفضل ما في رياضة الغولف، واستكشاف آفاق جديدة، والاحتفال بأفضل ما في الرياضة والترفيه.