أشاد وزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بالعلاقات السعودية - القطرية في مجال الشباب والرياضة، مثمناً فوز المبادرة الوطنية «كرتنا ثقافتنا» بجائزة اتحاد الثقافة الرياضية العربي في الحفل الكبير لتكريم النجوم العرب في الرياضة الذي استضافته الدوحة هذا العام.جاء ذلك أثناء استقبال الوزير للدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحادي الإعلام والمبدعين العرب ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا، حيث تمنى التوفيق للمبادرة التي حققت نجاحات متتالية بفوزها بجائزة كتب السلام الدولية وجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.وثمن المبادرة وأهدافها ووصفها بأنها إحدى المبادرات القيمة التي تثري العمل الرياضي بأفكار مبتكرة، وتساهم في نشر التسامح ومحاربة التعصب، ونشر القيم النبيلة في المجتمع.وأوضح الدكتور جاسم الياقوت أن مبادرة «كرتنا ثقافتنا» نبعت من المملكة العربية السعودية التي تحمل رسالة المحبة والسلام وفق رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، وتسعى لإيجاد العيش الرغيد لكل من يقيم على أرض بلاد الحرمين من مواطنين ومقيمين، ونشر المحبة والسلام في جميع دول العالم.وأضاف، «المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع وتهدف لمزج الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعمل الإنساني تحت برامج الكرة، وهي مبادرة للمملكة والوطن العربي، ونحن انطلقنا بها إلى العالمية وحصلنا على جائزة كتب السلام على مستوى العالم تحت مظلة منظمة اليونسكو والأمم المتحدة».