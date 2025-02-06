بحضور وتشريف الأمير سعود بن عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أقيم مساء أمس (الأربعاء) حفل السباق الثامن من الموسم الشتوي للطائف لعام 2025م على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز ودرع الأحلام للسياحة البحرية، الذي شهد وجود عدد من المسؤولين وملاك الخيل، وتكون حفل السباق من ثمانية أشواط متنوعة الدرجات لمختلف الأعمار والفئات؛ من بينها الشوط السادس على درع الأحلام للسياحة البحرية لفئة خيل الإنتاج والمستورد عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600م وفاز به الجواد «المجوخ» لأبناء بريكان البقمي والمدرب ماجد البقمي وقيادة الخيال خالد الشرار.

كما جاءت نتيجة الشوط الرئيسي الثامن على كأس صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لفئة خيل الإنتاج والمستورد عمر 4 سنوات وأكثر لمسافة 1600م وفازت به الفرس «نجابة العز» للمالك ماجد مهل البقمي والمدرب غيث الغيث وقيادة الخيال حمزة سعد.

من جهتها، ثمّنت إدارة ميدان الملك خالد للفروسية دعم الأمير عبدالله بن سعود المتواصل لرياضة الفروسية، وأوضحت أنه يأتي ذلك من منطلق حرصه الدائم على دعم ملاك الخيل وتشجيع ولاة الأمر لرياضة الفروسية.

وفي نهاية الحفل، قدم الأمير سعود بن عبدالله، الشكر والتقدير لإدارة النادي على حسن التنظيم وإنجاح الحدث.