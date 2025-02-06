أوضح فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنهم ملتزمون بقرار وثقة الجمعية العمومية، وجميع المعايير التي تمت المصادقة عليها والتي سيتم إعدادها لتتناسب مع ماضي وحاضر الكرة السعودية، دون تحيز لفترة زمنية معينة، أو انتقاص من مكتسبات الأندية السعودية، وأنه يعتز بالعلاقة التكاملية والشراكة الناجحة مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية للمشروع، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، ويؤكد حرصه الكبير على إبراز إرث كرة القدم السعودية، ومن ذلك الحفاظ على مكتسبات كافة الأندية التاريخية منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) حتى اليوم، وأنهم في اللجنة ملتزمون بقرار الأندية أعضاء الجمعية العمومية للمشروع التي صادقت بالإجماع على معايير البطولات المناطقية في ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي. جاء ذلك رداً على ما نشرته «عكاظ» تحت عنوان (الشباب يعترض على عدد بطولات الأهلي)، دون تأكيد أو نفي اعتراض نادي الشباب على عدد بطولات الأهلي، في التعقيب الذي جاء نصه:إشارة إلى ما تم إيراده من معلومات غير دقيقة في الخبر المنشور بصحيفتكم بعنوان (الشباب يعترض على عدد بطولات الأهلي)، يودّ فريق عمل المشروع إيضاح ما يلي:1- يعتز فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالعلاقة التكاملية والشراكة الناجحة مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية للمشروع، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، ويؤكد حرصه الكبير على إبراز إرث كرة القدم السعودية، ومن ذلك الحفاظ على مكتسبات كافة الأندية التاريخية منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) حتى اليوم.2- لم يقُم المشروع باعتماد وإصدار أي إحصائيات أو أرقام، وهذه الخطوة لا تتم إلا بعد اعتماد الأندية أعضاء الجمعية للمعايير الخاصة التي تم تفويض فريق العمل بإعدادها وعرضها على الأندية خلال الفترة القادمة، وفق الآلية المتفق عليها في ميثاق المشروع، وعليه فالمشروع لم تصل له اعتراضات تتعلق بأي أرقام.3- فريق العمل ملتزم بقرار الأندية أعضاء الجمعية العمومية للمشروع التي صادقت بالإجماع على معايير البطولات المناطقية في ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي.4- الفريق ملتزم بقرار وثقة الجمعية العمومية، وجميع المعايير التي تمت المصادقة عليها والتي سيتم إعدادها لتتناسب مع ماضي وحاضر الكرة السعودية، دون تحيز لفترة زمنية معينة، أو انتقاص من مكتسبات الأندية السعودية.