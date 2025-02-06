علّق لاعب الهلال السابق سامي الجابر على ما قام به مدرج الهلال تجاه اللاعب علي البليهي من صافرات استهجان في مباراة الهلال أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن البطولة الآسيوية، وكتب عبر حسابه في منصة «إكس» قائلاً: أمس واليوم وغداً أقول إن الهلال مهما اختلفت الأزمان وتعاقبت الأجيال يبقى «أمانة» لدى مدرجه الفخم الذي يبقى صمام الأمان لهذا الكيان في أصعب الظروف وأكثرها قسوة.‏في مباراة البارحة ضد بيرسبوليس قدم الفريق أكثر الأشواط متعة وحسم اللقاء في الشوط الأول برباعية جميلة، وفي الوقت الذي ينتظر نجوم الفريق عند دخولهم للملعب لبدء الشوط الثاني الترحيب والتشجيع نُفاجأ بصيحات استهجان من وسط المدرج الفخم ضد نجم الفريق علي البليهي. جاء هذا التصرف من قلة قليلة من المدرج لتثير كل الغيورين على الفريق والمحبين له. وهنا يجب أن أتوقف وأشير لعدة نقاط: انتقاد أي لاعب ومهما كان اسمه وحجمه هو حق للمدرج الهلالي وحق أصيل بل هو من أدوات الهلال القوية التي كانت وستبقى لتحافظ على هيبة الفريق واتزانه، ما حدث ضد علي البليهي تجاوز ذلك بكثير، وهو ليس انتقاد بل إقصاء وتجريد للهلال من واحد من أهم أسلحته التي سيقاتل بها في ما تبقى من الاستحقاقات، وأنْ تنتقد لاعباً لانخفاض مستواه هذا مُبرر، وأنْ تنتقد لاعباً لخطأ ارتكبه هذا من حقوق الهلال على جماهيره، وأنْ تصدر صيحات الاستهجان ضد لاعب على دكة الاحتياط فهذا تصرف لا يليق أبداً بالحضور في المدرج الفخم، مشيراً إلى أن الموقف تجاوز حدود النقد.وقال: مثل هذا التصرف ليس له تبرير إلا أن ما يحدث للبليهي لم يكن هو المستهدف منه بل الهدف أكبر وهو «استقرار الفريق» في الفترة القادمة سواءً ساهمت في ذلك قلّة من المدرج الفخم الذين لم يفكروا بالأبعاد الأخرى لمثل هذا التصرف الدخيل على الفريق الهلالي، أو خصوم يغيضهم أن هذا الهلال لا يسقط أبداً مهما حدث له من تعثرات، فوجدوا في علي البليهي وسيلة لشق الفريق وزعزعة استقراره وهو ما أرجحه بناء على ما حدث بعد ذلك. وتابع يقول: أرجح أن الحدث أصبح غنيمة لخصوم الهلال باختصار لأن ما حدث لرئيس النادي فهد بن نافل من هجوم غير مبرر بعد تصريحه وتعبيره عن استيائه مما صدر من الجماهير، فما تحدث به بن نافل كان صوت المسؤول الذي يدرك تبعات هذا التصرف غير الموفق من مجموعة قليلة من المدرج الأزرق. فهد بن نافل لم يدافع عن علي البليهي شخصياً ولو فعل ذلك فمعه حق، والبليهي يستحق الدفاع عنه والإشادة به. ‏بن نافل تحدث لوضع المشجع الهلالي في الصورة في أن ما يحدث ليس لمصلحة الهلال، وأن ما حدث لا يؤثر على البليهي لوحده بل يمتد أثره لبقية نجوم الفريق والجهاز الفني. ولو سألت أي مشجع هلالي: هل ترغب في أن تكون جزءاً من هذا العمل الذي يزعزع استقرار فريقك لأجابك دون تردد «لا».‏واختتم الجابر حديثه بقوله: مهم أن أقول إن التعاطي مع ما تحدث به فهد بن نافل والإسراع بإصدار أحكام عليه بعدم قدرته على إدارة الفريق والمدرب ونجوم الفريق يجعلني أتساءل: هل سبب كل هذا «انخفاض مستوى علي البليهي في الفترة الأخيرة؟» أشك في ذلك كثيراً، فالأهداف أبعد بكثير من انتقاد لاعب ترى الجماهير أن مستواه انخفض وتتم مطاردته حتى وهو على دكة الاحتياط! ومن ثم يتم حتى الهجوم على رئيس النادي لأنه يقاتل للمحافظة على استقرار الفريق!واختتم كلامه بقوله: «هل وصلت الرسالة؟... أتمنى ذلك».