تستعد جماهير كرة القدم النسائية لمتابعة منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز للسيدات، والتي تعِد بمواجهات حماسية ومثيرة على مدار يومي الجمعة والسبت، وسط زخم جماهيري ملحوظ شهدته الجولات السابقة، مما يعكس الشعبية المتزايدة لهذا الدوري المميز.الجولة تبدأ بمواجهتين حاسمتين يوم الجمعةينطلق قطار المنافسات يوم الجمعة 7 فبراير، حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة مواجهة مرتقبة تجمع بين فريق الأمل وفريق الاتحاد عند الساعة 19:10، في لقاء يحمل الكثير من التحديات للفريقين الساعيين لتعزيز موقعيهما في الترتيب. وفي ذات التوقيت، يشهد ملعب نادي الاتحاد في جدة مواجهة مثيرة بين فريق الهلال وفريق الأهلي، حيث يُنتظر أن تكون المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم النسائية لما تحمله من إثارة وندية.يوم السبت.. قمة الكبار وجولات الحسمتستمر الإثارة يوم السبت 8 فبراير، حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف مواجهة حامية الوطيس بين فريق الشعلة الشرقية وفريق الرياض عند الساعة 18:25، تليها قمة الكبار المنتظرة بين فريقي النصر والشباب على ملعب نادي النصر في الرياض عند الساعة 20:00.وشهدت الجولات الماضية من الدوري الممتاز للسيدات تزايداً ملحوظاً في الحضور الجماهيري، حيث امتلأت المدرجات بالمشجعين الذين أظهروا دعماً كبيراً للفرق المتنافسة. ولم تقتصر الجماهير على المتابعين المحليين فحسب، بل جذبت هذه البطولة الأنظار من عشاق الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات، مما يعكس مدى انتشار شعبية الدوري.ومع اقتراب نهاية الموسم، تحتدم المنافسة بين الفرق لتحقيق الانتصارات وجمع النقاط، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى كل مباراة. ومن المتوقع أن تشهد الجولة الـ14 أجواءً مشتعلة على المستطيل الأخضر وفي المدرجات، خاصة مع تواجد كوكبة من اللاعبات الموهوبات اللواتي أثبتن جدارتهن في مباريات سابقة.