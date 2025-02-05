شهدت مباراة الهلال أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة موقفاً غير معتاد، حيث تعرض المدافع علي البليهي لصافرات استهجان من بعض الجماهير أثناء اللقاء، مما أثار استياء الجهاز الفني واللاعبين وإدارة النادي.

جورجي جيسوس: «صافرات الاستهجان إهانة للفريق بالكامل»

في حديثه عقب المباراة، عبّر المدرب جورجي جيسوس عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكداً أن دعم الفريق يجب أن يكون أولوية لدى الجماهير. وقال:

«لقد شعرنا بالإهانة من هذه الصافرات، والجميع خرج غاضباً. عندما تهتف ضد لاعب لا تحبه، فأنت تهتف ضد الفريق بأكمله. يجب أن تهتف لأجل الهلال، ومن يخالف ذلك غير مرحب به. هذه الصافرات أعتبرها موجهة لفريقي ككل». وأضاف:

«علي البليهي له تاريخ كبير في الهلال، وهو لاعب أساسي في المنتخب السعودي. نحن نعتمد على اللاعب الأجهز، وكل المجموعة بالنسبة لي مهمون. تصيد الأخطاء ليس شيئاً جيداً، وعلينا أن ندعم لاعبينا بدلاً من انتقادهم».

سالم الدوسري: «نحن مع البليهي وندعمه»

من جانبه، أكد النجم سالم الدوسري على أهمية الوقوف مع زملائه اللاعبين، مشدداً على أن الهلال فريق واحد ويجب أن يكون الدعم دائماً إيجابياً. وقال:

«هذا انتصار مهم ومباراة رائعة للفريق. رغبتي دائماً هي تقديم المزيد للهلال. نحن مع علي البليهي وندعمه، فهو لاعبنا وأحد أهم ركائز الفريق. إذا أخفق أحد أو تراجع مستواه، نحن هنا لمساعدته، والأهم أن يستمر الهلال في الصدارة».

رئيس الهلال فهد بن نافل: «صافرات الاستهجان لا تمثل الهلاليين»

بدوره، أبدى رئيس النادي فهد بن نافل انزعاجه من تصرف بعض الجماهير، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تعكس قيم النادي ولا تخدم مصلحة الفريق. وقال:

«صافرات الاستهجان لا تمثل الهلال والهلاليين. نحن نرحب بالانتقاد، لكن يجب أن يكون بأسلوب بنّاء، وليس بهذه الطريقة التي تضر بالنادي واللاعبين. أتمنى أن لا تتكرر هذه الأفعال».