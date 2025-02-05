شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الحالية واحدة من أكثر القصص جنوناً في سوق انتقالات اللاعبين، إذ اشترى «نورمبرغ» الألماني المهاجم اليوناني ستيفانوس تزيماس، وبعد ساعات من إتمام صفقة ضمه من «باوك»، قام «نورمبرغ» ببيع تزيماس لـ«برايتون» الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، علماً بأن القيمة السوقية للمهاجم اليوناني لا تتجاوز 10 ملايين يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، ويعد هذا انتقالاً قياسياً لفريق في دوري الدرجة الثانية الألماني وفقاً لصحيفة «ماركا»، وسيكمل اللاعب منافسات الموسم الحالي 2024-2025 مع «نورمبرغ» على سبيل الإعارة، بعد أن أبرم الفريق الألماني واحدة من أفضل الصفقات في سوق الانتقالات الحالية.وكشف التقرير الذي بثه موقع «RT» الالكتروني أن تزيماس كان يلعب هذا الموسم مع «نورمبرغ» المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني على سبيل الإعارة، ولكن قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء المهاجم اليوناني الشاب من «باوك» اليوناني مقابل 18 مليون يورو.وقال تزيماس بعد توقيعه لـ«برايتون»: «أنا سعيد للغاية لأن حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتحقق هذا الصيف. أود أن أشكر «نورمبرغ» على الفرصة التي منحوني إياها والإيمان الذي أظهروه بي».من جانبه قال المدير الرياضي لـ«نورمبرغ» أولاف ريبي: «لقد سبق أن قلنا إنه لاعب من الطراز الأول، ولكن لم يكن بوسعنا أن نتوقع مدى روعة الفترة التي قضاها هنا».