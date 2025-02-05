قبل عامين، لم يكن أحد يتخيل أن كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، سيصنع ملحمة تهديفية في الملاعب السعودية. في ليلة خالدة، ارتدى قميص النصر لأول مرة أمام الاتفاق، ولم يترك بصمته التهديفية. لكن، لم يكن هذا سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة.

في المباراة التالية أمام الفتح، تأخر النصر 2-1، وبينما كان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الفتح حينها، يُجري تبديلاته، وقعت لحظة فاصلة، خطأ داخل منطقة الجزاء، وركلة لصالح النصر. وقف رونالدو أمام الحارس السويدي جاكوب ريني، وسدد بثقة، لتبدأ رحلته التهديفية في دوري روشن. لم يكن ذلك الهدف مجرد نقطة انطلاق، بل كان شرارة أولى في مشوار جعل منه أفضل هداف في الدوري منذ قدومه.

رقم قياسي.. لا أحد يسجل أكثر من الدون

في موسمه الأول، سجل 14 هدفًا في 16 مباراة، قبل أن يفجر المفاجأة الكبرى في الموسم الثاني، حين حطم الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد، بتسجيل 35 هدفاً، ليحصد لقب هداف الدوري، ويكتب اسمه في تاريخ دوري روشن. واليوم، مع نهاية مباراة النصر والرائد، بلغ 64 هدفاً في 64 مباراة، معدل تهديفي لا يُضاهى، جعله الأعلى بين جميع اللاعبين الذين سجلوا خمسة أهداف أو أكثر، بمعدل هدف كل 86.16 دقيقة.

الأفضل في كل شيء.. بصمته لا تتوقف

في عصره، لا أحد يملك أرقاماً تضاهي الدون، فهو الأكثر تسجيلًا للأهداف (64 هدفاً)، الأكثر مساهمة تهديفية (80 مساهمة)، الأكثر تسجيلاً من خارج المنطقة (12 هدفاً)، والأكثر تنفيذاً للكرات الثابتة (5 أهداف). كما أنه اللاعب الذي لم ينافسه أحد في التسجيل بالقدم اليمنى (45 هدفًا)، رغم تفوق الصربي ميتروفيتش في الأهداف الرأسية، وبقاء زميله السابق تاليسكا متربعاً على صدارة التسجيل بالقدم اليسرى.

المئوية.. هل يصبح الأسرع في التاريخ؟

ما يجعل مسيرة رونالدو في دوري روشن أكثر استثنائية، هو أن الرقم 100 لم يصل إليه أحد قبل خوض 101 مباراة، مثل المغربي عبد الرزاق حمد الله، أو 102 مباراة مثل السوري عمر السومة. واليوم، يقف رونالدو عند 64 هدفًا في 64 مباراة، وسط تساؤل كبير: هل سيصبح الأسرع في بلوغ المئوية؟

الدون لا يعرف الحدود، والأرقام القياسية لم تعد تكفيه.. والمئوية تلوح في الأفق!