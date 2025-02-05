تلقت لجنة توثيق البطولات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضات عدة، أبرزها من إدارة نادي الشباب، وذلك بعد إعلان اللجنة اعتماد 9 بطولات دوري للنادي الأهلي، مقابل 6 بطولات للشباب، وهو ما أثار حفيظة الإدارة الشبابية التي أبدت استياءها وطالبت بتطبيق معايير اللجنة السابقة برئاسة تركي الخليوي.اختلاف في منهجية التوثيقوكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن لجنة التوثيق الحالية بدأت حصر البطولات منذ موسم 1956-1957م، في خطوة تختلف عن توجه اللجنة السابقة التي اعتمدت بداية التوثيق من عام 1977م. حيث يحل الأهلي في المركز الثالث خلف الهلال المتصدر والاتحاد الوصيف.النصر يطالب بضم بطولات المناطقمن جهته، طالب نادي النصر -الذي يحتل المركز الرابع- بضم بطولات المناطق لتحسين موقعه في الترتيب، مشدداً على أن هذه البطولات تُعد رسمية، حيث حقق النصر بطولات المنطقة الوسطى، بينما حقق الأهلي بطولة المنطقة الغربية. إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل لجنة التوثيق، التي بررت قرارها بأن البطولة الرسمية هي التي يتم فيها تسليم الكأس من راعي المباراة، في حين تُعتبر بطولات المناطق إنجازات محلية وليست بطولات رسمية.استياء شبابي وفرحة أهلاويةفي المقابل، عبّرت إدارة نادي الشباب عن استيائها من قرار اللجنة برفع عدد بطولات الأهلي إلى 9، مما أثر على موقع الشباب الذي حلّ في المركز الخامس. في حين قابلت إدارة الأهلي هذا القرار بترحيب وسعادة كبيرة، معتبرةً أنه إنصاف لتاريخ النادي.توثيق شامل وإعلان النتائج بعد رمضانوبيّنت المصادر أن لجنة التوثيق قامت بحصر أكثر من 14 ألف مباراة في مختلف درجات كرة القدم منذ انطلاقتها في المملكة. وقررت اللجنة إعلان النتائج النهائية بشكل رسمي بعد شهر رمضان مباشرة، في خطوة يُتوقع أن تستمر في إثارة الجدل بين الأندية وجماهيرها.