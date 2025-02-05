تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية بالجنادرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

عقب ذلك، بدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت الأشواط الأربعة ضمن السباق النهائي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

وتوَّج أمير منطقة الرياض في ختام الأشواط، الفائزين بالمراكز الأولى بكؤوس الحيل والزمول، إذ فازت بلقب الشوط الأول «زمول ـ عام»، المطية «الفايز» للمالك الإماراتي مانع علي الشامسي، والمضمر الإماراتي علي سعيد الزرعي وجائزة الشوط البندق والدرع.

فيما حصدت لقب الشوط الثاني «زمول ـ مفتوح»، المطية «نهاب» العائدة ملكيتها لهجن الرئاسة من الإمارات، والمضمر الإماراتي حمدان محمد المهيري وجائزة الشوط البندق والدرع.

وكان لقب الشوط الثالث «حيل ـ عام»، من نصيب المطية «هملوله» للمالك الإماراتي مانع علي الشامسي، والمضمر الإماراتي علي سعيد الزرعي، وجائزة الشوط السيف والدرع.

فيما تُوجت بلقب الشوط الرابع «حيل ـ مفتوح»، المطية «الوارية» العائدة ملكيتها لهجن الرئاسة من الإمارات، والمضمر الإماراتي سلطان محمد الوهيبي وجائزة الشوط السيف والدرع.

كما توَّج المالك السعودي عايض رفعان القحطاني بـ«سيف السعودية» عقب نجاحه بجمع 163 نقطة، وحصل على مبلغ ثلاثة ملايين ريال، كما تُوج مالك الهجن القطري جابر سالم المري بالمركز الثاني، وحصل على مبلغ مليون ريال، وتُوج المالك الإماراتي حمد نهيان العامري بالمركز الثالث وحصل على مبلغ 500 ألف ريال.

وكرم أمير منطقة الرياض في ختام الحفل، رعاة المهرجان واللجان العاملة فيه.