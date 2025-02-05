يحل ممثل الوطن فريق الاتفاق ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرفاع البحريني الساعة 8:15 من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج.يدخل الاتفاق اللقاء متصدراً فرق المجموعة برصيد 12 نقطة بعد أن حصد العلامة الكاملة من النقاط في جميع اللقاءات الأربعة التي فاز فيها دون أي تعثر ليضمن التأهل مبكراً للدور نصف النهائي للبطولة، وأحرز هجومه 11 هدفاً، فيما تلقت شباكه هدفين فقط. ويطمح الاتفاق لمواصلة مسيرته المميزة وتحقيق الفوز الخامس وتكرار نتيجة الذهاب عندما انتصر على مضيفه في لقاء الليلة الرفاع البحريني بثلاثية مقابل هدف، فيما يدخل الرفاع اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 5 وعليه 6 أهداف، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والمنافسة على البطاقة الثانية للتأهل للدور نصف النهائي.وفي المجموعة ذاتها يلتقي القادسية الكويتي ضيفه العربي القطري ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأكيد وصافة المجموعة التي يحتلها برصيد 5 نقاط حصدها من انتصار وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما يطمح العربي القطري لإحياء آماله من خلال الفوز ولا غيره على أمل تعثر منافسيه، ويحتل العربي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادل و3 خسائر وله من الأهداف 2 وعليه 10 أهداف.انفوجرافيكمباراة اليومالرفاع البحريني × الاتفاق السعودي8:15 مساء