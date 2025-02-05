كشف موقع «Anfield Edition» أن نادي ليفربول أنهى اتفاقه مع النجم المصري محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وتم بالفعل توقيع العقود. وذكر الموقع عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «x»: «نعلم أن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قد وقعا على عقود جديدة لتمديد إقامتهما في ليفربول»، وأضاف: «ليفربول الذي لا يزال صامتاً بشأن الموقف، يريد تجنب تسليط الضوء على ترينت ألكسندر أرنولد الذي لم يوافق بعد على صفقة جديدة». وأوضح التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» عبر صفحته الرسمية في الشبكة العنكبوتية، أن فان دايك سيصبح عمره الصيف القادم 34 عاماً، في الوقت الذي يكون صلاح قد بلغ 33 عاماً.ويقدم محمد صلاح مستوى مميزاً مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفاً، كما صنع 13 هدفاً لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم. وأثبت صلاح أنه قادر على الاستمرار في تقديم مستويات عالية لفترة طويلة، وأن ليفربول استجاب لمطالبه المالية لضمان بقائه في صفوف الفريق، إذ يعتبر ركيزة أساسية في مشروع ليفربول في السنوات القادمة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته بسهولة، كما أنه أيضاً أحد الأسباب الرئيسية في تفوق ليفربول في الدوري هذا الموسم بصناعة الفارق في عدة مباريات، ومع وجوده يبدو الفريق مرشحاً قويا للفوز باللقب.وكانت «عكاظ» في وقت سابق قد انفردت بسعي صنّاع القرار في نادي ليفربول الإنجليزي لقطع الطريق على صندوق الاستثمارات السعودي الذي كان يرغب في التعاقد مع صلاح، من أجل الظهور بشعار نادي الهلال في مونديال الأندية، والإبقاء على محمد صلاح في صفوف ليفربولوعدم التفريط فيه، بعد تعديل العرض المقدم للاعب وهو التجديد لمدة موسمين بدلاً من موسم رياضي واحد، مع الاحتفاظ بالميزات السابقة، ليكون ثاني أعلى راتب بعد مهاجم ريال مدريد امبابي.يذكر أن جناح ليفربول النجم محمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم القادم وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، ويتفوق العرض الهلالي على العرض الإنجليزي في مدة العقد والعقود الترويجية لملف كأس العالم 2034 والمناطق السياحية.ومنذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في ٢٠١٧، تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا 2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.