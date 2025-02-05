حصد فريق القادسية تحت 17 عامًا لكرة القدم للسيدات لقب بطولة الاتحاد السعودي للناشئات في نسختها الثانية، بعد انتصاره على نظيره النصر بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب عرقة في الرياض.تفاصيل المباراة والأداء الفنيدخل القادسية المباراة بحماس كبير وفرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، إذ نجحت لاعباته في السيطرة على وسط الملعب وخلْق فرص متعددة أمام مرمى النصر. وجاء الهدف الأول للقادسية ليمنحه دفعة معنوية، ما جعله يواصل الضغط لتعزيز النتيجة. وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق من إضافة هدفين آخرين، ليؤكد تفوقه ويحسم اللقاء بثلاثية نظيفة.إنجاز تاريخي وتطور كرة القدم النسائيةبهذا الفوز، يحقق القادسية لقب النسخة الثانية من البطولة، ليؤكد على تطور الفرق النسائية في المملكة وقدرتها على تقديم مستويات عالية من المنافسة والأداء الفني. كما تعكس البطولة اهتمام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتطوير كرة القدم النسائية، خصوصاً في الفئات السنية، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في الرياضة السعودية على المستويين المحلي والدولي.احتفالات وتكريم البطلعقب نهاية المباراة، تسلمت لاعبات القادسية والجهاز الفني كأس البطولة والميداليات الذهبية، وسط أجواء احتفالية بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم. كما تم تكريم لاعبات الفرق الأخرى المشارِكة في البطولة، تقديرًا لمجهوداتهن وأدائهن المميز طوال المنافسات.ختام مميز للبطولة وتطلعات مستقبليةشهدت النسخة الثانية من البطولة مستويات تنافسية عالية بين الفرق المشاركة، ما يعكس مدى تطور كرة القدم النسائية في السعودية، ويؤكد أن المستقبل يحمل آفاقًا واسعة لهذا القطاع. وتسعى الأندية واللاعبات إلى مواصلة العمل والتطوير، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وسط دعم متواصل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.