ينظم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينغ» «بطولة المملكة المفتوحة» والتي تستضيفها صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.ويشارك في البطولة 277 لاعباً، منهم 67 لاعبة يتنافسون في 289 اختصاصاً، على أن يبدأ قياسات الوزن والفحوصات الطبية الأربعاء، ويعقبها انطلاق المنافسات.وحرص الاتحاد السعودي للعبة، من خلال البطولة على تنظيم فعاليات ترفيهية للحضور، وتجهيز مناطق للمأكولات والمشروبات التي تقدم مجاناً، إضافة إلى تقديم «استاند آب كوميدي» لإضفاء المتعة على أجواء البطولة خلال فترات الاستراحة.كما سيقدم الاتحاد عدداً من الهدايا القيّمة للجمهور، إضافة إلى عدد من الفقرات التي ستقدم على هامش البطولة، على أن يعيش الزائر مختلف التجارب الشيقة في أجواء ملائمة تثري شغف الحضور من كل الأعمار.من جانبه أكد الأستاذ أحمد بن محمد الطويان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أن البطولة تضم نخبة اللاعبين في مختلف الأوزان، والأعمار وينظر لهم الاتحاد باهتمام كبير باعتبارهم نتاج البناء التأسيسي للعبة الحديثة في المملكة.وقال: «هذه البطولة هي تتويج لكل منافسات العام المنصرم وستشهد إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ الإستراتيجية حيث يدخل الاتحاد عام 2025 بحلّة جديدة وروح متقدة يحدوها الإنجاز في إطار الدعم اللامحدود الذي تشهده منظومة الرياضة في وطننا من القيادة -حفظهم الله- وما تلقاه لعبة الملاكمة والركل تحديداً من اهتمام وعناية من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل»، وأشار الطويان، إلى أن البطولة لا تقتصر فقط على خلق بيئة تنافسية رياضية، بل هناك عدة أهداف نتطلع للوصول إليها، كانتشار اللعبة والوصول بها إلى كافة أرجاء المملكة، والعمل على تقديم فقرات متنوعة للعائلات والأطفال في إطار دورنا المجتمعي.