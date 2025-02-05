أغضب البرتغالي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جورجي جيسوس، قائد المنتخب السعودي و«الزعيم» النجم سالم الدوسري الملقب بـ«التورنيدو»، عندما أخرجه من أرضية الملعب عند الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعت الأزرق وبيرسبوليس الإيراني مساء أمس (الثلاثاء)، ضمن الجولة السابعة بالقسم الغربي من دوري أبطال آسيا للنخبة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لسالم وهو خارج من المستطيل الأخضر غاضب من التغيير المفاجئ له شخصياً من قبل مديره الفني جيسوس، وكأن حال الدوسري يقول للبرتغالي: «ليش طلعتني؟»، إذ كان سالم يرغب في إحراز «هاتريك» لمواصلة الأرقام والإحصائيات من خلال المساهمات والتهديف، بعد أن نجح في إحراز هدفين من أصل أربعة، وبذلك يكون الدوسري اقتحم قائمة تاريخية، بتسجيله ثنائية لفريقه في المباراة بعد أن نجح في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 38، وسجل اللاعب الموهوب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة قبل نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال برباعية دون رد.وتخطى سالم الدوسري في رصيد أهدافه بقميص الهلال السعودي النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز بعدما سجل 117 هدفاً.ويحتل الدوسري المركز الثالث بفارق هدف عن غوميز في ترتيب هدافي الهلال عبر التاريخ.ويتصدر هذه القائمة النجم سامي الجابر برصيد 175 هدفاً ويليه ياسر القحطاني برصيد 132 هدفاً.وتم تصعيد سالم الدوسري (33 عاماً) إلى الفريق الأول بنادي الهلال عام 2011، وخاض تجربة وحيدة بعيداً عن الهلال، حين تمت إعارته إلى فياريال الإسباني في الفترة بين يناير ويونيو 2018.الأفضل مساهمةفي ما يخص قائمة أفضل ثلاثة لاعبين ساهموا في دوري أبطال آسيا، يتصدر النجم الدولي سالم الدوسري القائمة بـ50 مساهمة، فيما يأتي ديغان داميانوفيتش (الجبل الأسود – يوغوسلافيا) بـ48 مساهمة، ويليهما النجم الدولي السابق الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» بـ43 مساهمة.