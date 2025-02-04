تسعى إدارة نادي روما، بقيادة عائلة فريدكين، لإحداث نقلة نوعية في مشروع الفريق عبر التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، ليقود الفريق بداية من الموسم القادم، في خطوة تعكس طموحات النادي للعودة إلى مصاف النخبة الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فقد بدأ «روما» بالفعل تحركاته لإقناع أنشيلوتي بتولي المهمة، مستلهمًا تجربة التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2021، حين نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي. يأتي ذلك بعد موسم مضطرب شهد تداول ثلاثة مدربين على مقاعد البدلاء، وهم دانييلي دي روسي، الكرواتي إيفان يوريتش، وأخيرا كلاوديو رانييري، وسط تراجع الفريق عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحاول «روما» إغراء أنشيلوتي بعرض استثنائي على المستويين الرياضي والمالي، إدراكًا منه لقيمة المدرب الكبيرة، وقدرته على إحداث ثورة في أداء الفريق، وقيادته نحو المنافسة على أعلى المستويات. وعلى الرغم من أن المدرب الإيطالي لم يُخفِ يومًا عشقه لنادي روما ومدينة العاصمة، إلا أن مهمته الحالية مع ريال مدريد تبقى على رأس أولوياته، وهو ما جعله سابقًا يرفض تولي تدريب منتخب البرازيل، مفضلًا البقاء مع «الميرينغي» حتى نهاية عقده.

• سعود عبدالحميد تحت قيادة أنشيلوتي

في حال إتمام الصفقة، سيكون المدرب الإيطالي المخضرم أمام فرصة للإشراف على أحد المواهب السعودية الصاعدة، وهو الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، الذي انتقل إلى روما أخيرًا في خطوة تعكس تطور اللاعبين السعوديين وقدرتهم على خوض التجربة الاحترافية في كبرى الدوريات الأوروبية. وقد يمثل وجود مدرب بحجم أنشيلوتي إضافة كبيرة لتطور عبدالحميد، لاسيما مع خبرته في تطوير اللاعبين الشباب وخلق منظومة تكتيكية متكاملة.

يبقى قرار أنشيلوتي مرهونًا بمستقبله مع ريال مدريد، ولكن في حال اختار خوض تحدٍّ جديد في إيطاليا، فإن الجماهير السعودية ستكون على موعد مع متابعة نجمها الشاب تحت قيادة أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.