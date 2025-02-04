كسب الاتحاد السعودي نظيره الكويت الكويتي (ذهاباً)، بنتيجة 96 /87 على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت، ضمن مباريات مرحلة «البلاي أوف»، في بطولة وصل لأندية غرب آسيا لكرة السلة.

وسيلتقي الفريقان (إياباً) الثلاثاء القادم الساعة 7:00 مساء على الصالة الخضراء في مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي حال انتصر الاتحاد في لقاء الإياب فسيتأهل مباشرة للأدوار النهائية في بطولة وصل لأندية غرب آسيا، وإذا كسب الكويت في لقاء الإياب، ستكون هنالك مواجهة ثالثة فاصلة بين الفريقين، الثلاثاء 4 مارس القادم الساعة 10:00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت.