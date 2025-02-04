قطعت المطايا المشاركة في المهرجانات والبطولات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن أو أشرف على تنظيمها، مسافة 4,546 كم من أجل الظفر بجائزة «سيف السعودية 2025»، ابتدأ جمع النقاط منذ أغسطس الماضي، وينتظر أن تعلن اللجنة المنظمة لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن اليوم الجائزة الأهم لدى ملاك الهجن المشاركين في الموسم.

وتنافس الملاك المشاركون خلال 1,072 شوط عام ضمن المهرجانات والبطولات الست المعتمدة نقاطها، بواقع 195 شوطاً في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، 162 شوطاً في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، 467 شوطاً في مهرجان ولي العهد للهجن، 84 شوطاً في كأس الاتحاد السعودي للهجن، 84 شوطاً في كأس اللجنة الأولمبية للهجن، 80 شوطاً في كأس وزارة الرياضة للهجن.

وتضم قائمة المتنافسين على الجائزة نخبة من أبرز ملاك الهجن في منطقة الخليج العربي، أبرزهم: السعودي عايض رفعان القحطاني في المركز الأول برصيد 163 نقطة، القطري جابر سالم المري في المركز الثاني برصيد 100.5 نقطة، الإماراتي حمد نهيان العامري في المركز الثالث برصيد 80 نقطة، الإماراتي محمد سلطان الكتبي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، والقطري محمد ناصر الكعبي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وسيحصل مالك الهجن المتوج بـ «سيف السعودية» على مبلغ 3 ملايين ريال من أصل 4.5 مليون ريال مجموع الجوائز، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ مليون ريال، وصاحب المركز الثالث على مبلغ 500 ألف ريال.

كما ضمت القائمة الملاك السعوديين فهد الهاجري (19 نقطة) في المركز السابع، رياض ثامر السعدون (12 نقطة) في المركز الثامن، عبدالله علي بن جهيم (12 نقطة) في المركز التاسع، وعبدالعزيز معلاء السهلي (9 نقاط) في المركز العاشر.