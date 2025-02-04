أتمّت إدارة نادي التعاون، ممثلةً بعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفئات السنية عبدالرحمن الدخيل الله، إجراءات التوقيع الرسمي مع المهاجم يوسف النهدي، لاعب المنتخب السعودي للشباب، قادمًا من نادي أحد.

من جهته، أعرب المهاجم الشاب يوسف النهدي عن شكره وتقديره لإدارة نادي التعاون، برئاسة الدكتور سعود الرشودي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المشرف العام على الفئات السنية عبدالرحمن الدخيل الله والجهازين الفني والإداري على ثقتهم به، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه مع زملائه اللاعبين، لتحقيق تطلعات الجماهير ومحبي «سكري القصيم».

جدير بالذكر أن المهاجم يوسف النهدي سبق له تمثيل الفريق الأول لنادي أحد في دوري يلو هذا العام، كأصغر لاعب ناشئ يشارك في البطولة.