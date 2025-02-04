تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله، تختتم النسخة الثانية من مهرجان خادم الحرمين الشريفين في ميدان الجنادرية التاريخي بمدينة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، إذ تقام منافسات فئة الـ«حيل وزمول»، الفئة الخامسة المعتمد مشاركتها في المهرجان بإجمالي جوائز تصل إلى 18.9 مليون ريال.ويشهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط، بمشاركة 75 مطية، تقطع فيها المطايا 32 كم، مسافة كل شوط 8 كم، وسيتحصل الفائزون في الأشواط الختامية على سيفين، وبندقيتين تم تصنيعها في مملكة البحرين باستخدام عدد من المعادن النفيسة، كالذهب، الفضة، العاج، وغيرها، واستغرقت صناعتها وتجهيزها أسبوعين، بجوائز مالية تبلغ قيمتها 14.4 مليون ريال.كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة «سيف السعودية 2025» والتي تبلغ قيمتها 4.5 مليون ريال، إذ يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 3 ملايين ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مليون ريال، والثالث 500 ألف ريال.وكانت منافسات المهرجان في نسخته الثانية قد انطلقت في الـ27 من يناير الماضي، إذ شهدت إقامة 225 شوطا، شارك فيها أكثر من 2112 مالك هجن بـ7300 مطية، تنافسوا على جوائز مالية تتجاوز الـ70 مليون ريال، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 16 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية المستضيفة، وهي: الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، أمريكا، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، اليمن، ألمانيا، عُمان، سويسرا، وبريطانيا.ويحظى مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن باهتمام كبير، كونه من أكبر البطولات في رياضة الهجن وأبرزها، بما يتضمنه من منافسات قوية وحضور كبير وبارز لمحبي هذه الرياضة العريقة؛ الأمر الذي يجسّد مكانته المرموقة في بطولات رياضة الهجن على المستويات كافة؛ المحلية منها والإقليمية والدولية.