حظي مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية خلال أيامه العشرة بمتابعة إعلامية كبيرة تجاوزت المحيط المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال بث القناة الرسمية للمهرجان أو من خلال شاشات القنوات الناقلة أو من خلال منصات التواصل ومواقع البحث على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، تجاوزت في مجملها الـ33 مليون مشاهد.ويبلغ عدد ساعات البث اليومية على القناة الرسمية من الساعة 7:00 صباحا وحتى 10:00 مساء، بمعدل 12 ساعة بث يومية طيلة أيام المنافسات، فيما تبث المنافسات 13 قناة فضائية من داخل وخارج المملكة، هي: الرياضية السعودية الثانية، شركة الرياضة السعودية «SSC»، البحرين الرياضية، ياس الإماراتية، الكأس القطرية، دبي الفضائية، البوادي، الصحراء، دبي الرياضية، النيل الرياضية المصرية، أون تي في المصرية، والكويت الرياضية، إضافة للقناة الرسمية على منصة «يوتيوب» ومنصة شاهد، فيما بلغ عدد المشاهدات عليها أكثر من 15 مليون مشاهد خلال الأيام الثمانية الأولى من المهرجان.ويتولى الاتحاد السعودي للهجن مهمة الإنتاج التلفزيوني الذي تستخدم فيه أحدث العربات التلفزيونية ومعدات التصوير، إذ يضمن ذلك وصول البث بجودة عالية جدا إلى جميع القنوات الناقلة. ولا يقتصر الإنتاج التلفزيوني على البث المباشر، بل يتعدى ذلك إلى توفير ملخصات شاملة لأبرز الأحداث ولقاءات خاصة مع الملاك والمضمرين.كما سجلت منصات التواصل الاجتماعي الرسمية المختلفة تفاعلا ضخما وأرقاما قياسية من خلال تسجيل أرقام مليونية في عدد المشاهدات وتزايد المهتمين بمتابعة المحتوى المطروح عبر تلك الحسابات، إذ تجاوز مجموع المشاهدات عبرها 18 مليون مشاهدة. وتصدر حساب المهرجان على منصة «X» قائمة الحسابات الرسمية الأكثر نشاطا، إذ أطلق من خلاله أكثر من 840 منشورا، حظيت بأكثر من 14 مليون مشاهدة، تم تداولها ومشاركتها أكثر من 65 ألف مرة، الأمر الذي انعكس على تضاعف عدد المتابعين من 4094 إلى نحو 9000 متابع، بزيادة نحو 120% في عدد المتابعين.وحل تطبيق «سناب شات» في المركز الثاني من خلال المشاهدة، وتجاوز عدد مشاهدات المحتوى المقدم 3.6 مليون مشاهدة بزيادة قدرها 490%، وبلغ معدل المشاهدات أكثر من 560 ساعة مشاهدة وبزيادة تجاوزت 330%، الأمر الذي انعكس على ازدياد عدد المتابعين من 29 ألفا إلى 40 ألفا، بزيادة قدرها 33% في عدد المتابعين الجدد، أما العدسات التي صممت للمهرجان فقد تم استخدامها نحو 7 ملايين مرة.وحظي حساب المهرجان على منصة «يوتيوب» الشهيرة بتسجيل أرقام مبهرة، إذ سجل الحساب أكثر من 363%، بزيادة في عدد المتابعين لأكثر من 1200 متابع جديد.كما بلغ عدد المشاهدات في منصة «إنستغرام» خلال الأسبوع الأول من المهرجان أكثر من 255 ألف مشاهدة، فيما تم البحث عن حساب المهرجان أكثر من 35 ألف مرة، الأمر الذي عاد على الحساب بزيادة تخطت 1700 متابع جديد.أما بقية حسابات المهرجان، فسجلت هي الأخرى أرقاما مميزة في التفاعلات والمشاهدات، تجاوزت حدود المملكة لتسجل انتشارا في دول الخليج وعدد من الدول العربية.