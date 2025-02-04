أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات انضباطية تتعلق بمخالفات شهدتها مباريات دوري روشن السعودي، إذ قررت اللجنة معاقبة نادي النصر ولاعب نادي الاتحاد حسن كادش، بناءً على ما ورد في تقارير المباريات.

في القرار الأول، ثبتت مخالفة نادي النصر للمادة (54-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك بسبب حصول ستة من لاعبيه على إنذارات خلال مباراة الفريق أمام نادي الرائد التي أقيمت بتاريخ 30 يناير 2025. وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على النادي بقيمة 10,000 ريال سعودي، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من اللائحة.

أما القرار الثاني، فصدر بحق لاعب نادي الاتحاد حسن كادش؛ لغيابه عن الحضور إلى المنطقة الإعلامية المخصصة لإجراء المقابلات (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام نادي الخلود بتاريخ 1 فبراير 2025. واعتبرت اللجنة هذا التصرف مخالفة للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وفرضت غرامة مالية قدرها 20,000 ريال سعودي على اللاعب. كما أوضحت اللجنة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف استناداً إلى المادة (144) من اللائحة.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص لجنة الانضباط والأخلاق على تطبيق اللوائح المنظمة وضمان الالتزام بالقواعد السلوكية المعتمدة في المسابقات الرياضية.