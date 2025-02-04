ضمنت أندية الأهلي، الهلال، النصر، وجودها ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الأولى قبل جولة واحدة فقط من نهاية مرحلة الدوري، حيث تم استبدال الدور الأول من المجموعات بمرحلة دوري واحدة، والتي تضم 12 فريقا في المنطقة غرب آسيا و12 فريقا من شرق القارة، حيث لعب كل فريق 8 مباريات، ويتأهل 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16، وبذلك لن تشهد مرحلة ثمن النهائي أي مواجهات بين الفرق السعودية، حيث إن الفرق الأربعة الأولى لا يمكن أن تواجه بعضها في هذا الدور.ووفقا لآلية الدور الـ16، سيواجه الفريق صاحب المركز الأول الفريق الثامن، بينما يلتقي الثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.