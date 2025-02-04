واصل ممثلا الوطن الأهلي والنصر سلسلة انتصاراتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ فاز الأهلي على مضيّفه السد القطري بثلاثة أهداف لهدف، كما انتصر النصر على ضيفه الوصل الإماراتي بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المسابقة.على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، تفوق الأهلي على مضيفه السد بنتيجة 3/‏ 1 بعد «ريمونتادا» مثيرة للأهلي، إذ تقدم السد مبكراً عن طريق أكرم عفيف (د:1)، وجاء الرد الأهلاوي قوياً إذ أحرز روبيرتو فيرمينو هدف التعادل بمقصية رائعة (د:10)، ومن ثم أضاف المدافع روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي (د:39)، وفي الشوط الثاني أحرز رياض محرز الهدف الثالث (د:81)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه السادس ويصل للنقطة 19 معتلياً صدارة المجموعة، فيما تلقى السد الخسارة الأولى وتجمّد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع.وعلى استاد «الأول بارك» بالرياض، قدّم النصر واحداً من أجمل لقاءاته في المسابقة، وسحق ضيفه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة جاءت عن طريق علي الحسن (د:25) وكريستيانو رونالدو (هدفين - د:44، 78) ومحمد آل فتيل (د:88)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الخامس ويصل للنقطة 16 في المركز الثالث، فيما تلقّى الوصل الخسارة الثانية وبقي رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.