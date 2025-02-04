يخوض الهلال لقاء مهماً مساء اليوم (الثلاثاء)، أمام ضيفه برسبوليس الإيراني، الساعة 9:00 مساءً، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.يدخل الهلال هذا اللقاء محتلاً صدارة مجموعة غرب آسيا برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل ودون خسارة، وله من الأهداف 20 وعليه 6 أهداف فقط، ويبحث الهلال عن فوزه السادس لضمان الصدارة بعد أن تأهل رسمياً للدور الثاني، ويعتمد مدربه البرتغالي جورجي خيسوس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ليوناردو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي كايو سيزار ومالكوم وسالم الدوسري.فيما يدخل برسبوليس الإيراني هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 6 نقاط حصدها من انتصار و3 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 5 وعليه 6 أهداف، ويبحث عن الفوز لضمان التأهل للدور الثاني.وفي اللقاء الآخر يستضيف الغرافة نظيره باختاكور الأوزبكي ويبحث كل منهما لإحياء آماله بالمنافسة إذ يملك كل منهما 4 نقاط، ويتفوق باختاكور بفارق الأهداف رغم إنه لم يحقق أي انتصار في المسابقة بعد أن تعادل في 4 لقاءات وخسر لقاءين، وله هدفان وعليه 4 أهداف، فيما انتصر الغرافة في لقاء وتعادل في لقاء وخسر 4 لقاءات، وله من الأهداف 7 وعليه 14 هدفاً.