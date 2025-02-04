واصل لاعب النصر كريستيانو رونالدو انفراده على رأس قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى الوصل الإماراتي، ليزيد من رصيده ويصل إلى الهدف رقم 923، وليؤكد أن السّنّ عنده مجرد رقم، بعد استمراره في تسجيل الأهداف في نهاية سن الـ39 عاماً.وسجل رونالدو هدفين في مباراة فريقه أمام الوصل، الأول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء نفذها بقوة على يمين الحارس، ثم أضاف الهدف الثاني له في الدقيقة 78، بعدما تلقى عرضية من اللاعب السنغالي ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، حولها بضربة رأسة لتحتضن الشباك، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة الآسيوية إلى 6 أهداف. وبهذا يواصل رونالدو تسجيل الأهداف في فترة الأربعينات..ففي عمر الـ30 سجل (58 هدفاً).وفي الـ31 (54 هدفاً).وفي الـ32 (53 هدفاً).وفي الـ33 (49 هدفاً).وفي الـ34 (45 هدفاً).وفي الـ35 (40 هدفاً).وفي الـ36 (41 هدفاً).وفي الـ37 (17 هدفاً).وفي الـ38 (53 هدفاً).وفي الـ39 (50 هدفاً).وتُعد مباراة النصر أمام الوصل الأخيرة التي يلعبها كريستيانو رونالدو في مرحلة الأربعينات، إذ يدخل عمر الـ40 عاماً بعد غدٍ (الأربعاء) الموافق 5 فبراير 2025.