حقق لاعب الهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو جائزة أفضل لاعب لشهر يناير الماضي، بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات. وقدم اللاعب مستوى كبيراً ورائعاً عوّض غياب المهاجم الصربي ميتروفيتش. وقد كتب حساب دوري الرسمي عبر منصة «إكس»: ماركوس ليوناردو.. نجم ⁦الهلال يتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير بدوري روشن السعودي‬⁩، المقدمة من ⁦‪روشن، إثر تسجيله 9 أهداف خلال 5 مباريات. وجاءت أهداف ليوناردو أمام فرق العروبة، الفتح، الوحدة، القادسية، والأخدود. ومن خلال هذه الأهداف استطاع ليوناردو الدخول بشكل قوي في لائحة هدافي دوري روشن، إذ سجل 12 هدفا، ويأتي في المركز الثالث بالتساوي مع زميله في الفريق ميتروفيتش.