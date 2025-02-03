فضل نجم المنتخب الأردني موسى التعمري الانتقال إلى صفوف فريق رين الفرنسي، بدلاً من البقاء في مونبلييه، رغم مشاركته في 14 مباراة خاضها مع مونبلييه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ وافق «مونبلييه» على فك ارتباطه باللاعب «التعمري» مقابل الحصول على 10 ملايين يورو، حيث قبل «رين» على دفع المبلغ مقابل الحصول على خدمات اللاعب الذي وقع عقدا لمدة 3 مواسم يبدأ من موسم الانتقالات الشتوية الحالية.من جهته أبدى «التعمري» عن سعادته بالانتقال إلى ناديه الجديد، واعداً أنصار فريقه بتقديم مستويات مشرفة تسعده في باقي مباريات الموسم.يذكر أن اللاعب« التعمري،» بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا موسم 2023 عندما انتقل إلى مونبلييه قادمًا أودي هيفرلي البلجيكي قبل أن يوقع رسميا مع رين الفرنسي، وبدأ مشواره في كرة القدم الأردنية مع شباب الأردن، ولعب للجزيرة قبل أن ينتقل إلى قبرص ويحترف في بلجيكا وأخيرًا في فرنسا،وخاض 68 مباراة مع المنتخب الأردني سجل خلالها 21 هدفًا.