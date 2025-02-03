ارتفعت أرقام المشاركين في النسخة الثانية من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025 مقارنة بالنسخة الأولى التي أقيمت في فبراير العام الماضي، إذ شهدت الزيادة في عدد الملاك، والدول المشاركة، وأعداد المطايا في أشواط الراكب الآلي، وأشواط سباق الهجانة «الراكب البشري».وانطلقت فعاليات المهرجان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الـ27 من يناير الماضي على أرض ميدان الجنادرية للهجن في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، إذ تُختتم المنافسات الأربعاء القادم، بجوائز مالية تتجاوز الـ70 مليون ريال.وضمت سجلات النسخة الحالية مشاركة 2112 مالك هجن من 16 دولة، وتسجيل 7300 مطية، في حين بلغ عدد الملاك المشاركين في النسخة الأولى 2087 مالكا، من 7 دول، وتسجيل 6869 مطية.كما شهدت النسخة الثانية إضافة شوط ثانٍ للسيدات في سباق الهجانة، ليزيد عدد أشواط سباق الهجانة لـ7 أشواط؛ نظراً للإقبال المتزايد، إذ ارتفع عدد الهجانات المشاركات من 15 هجانة في النسخة الماضية، من بينهن 3 هجانات سعوديات، إلى 30 هجانة في النسخة الحالية، من بينهن 15 هجانة سعودية.