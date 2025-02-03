تقاسم ملاك الهجن الإماراتيون والقطريون كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، لفئة «الثنايا» في ثامن أيام المهرجان، الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، على أرض ميدان الجنادرية التاريخي في مدينة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.وتوَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (السبت)، ملاك الهجن الفائزين عقب ختام الأشواط المسائية، إذ افتتحت المطية «عديمه»، لمالكها الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، كؤوس الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المهرجان، بتحقيق المركز الأول في الشوط الأول، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح)، مسجلة توقيتاً بلغ 12:25.134 دقيقة.كما نجحت المطية «واضح»، لهجن الشحانية من قطر، في تحقيق المركز الأول في الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 12:25.097 دقيقة.‏وظفرت المطية «شناح»، لمالكها القطري ناصر عبدالله المسند بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 12:41.799 دقيقة.ونالت المطية «الجبيل»، لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي المركز الأول في الشوط الرابع، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 12:43.593 دقيقة.وأقيم في منافسات «الجذاع» اليوم وأمس 32 شوطاً، شهدت مشاركة 783 مطية، بواقع 561 مطية في اليوم الأول، و222 مطية في اليوم الثاني، قطعت فيها المطايا مسافة 256 كم، مسافة كل شوط 8 كم.وتنطلق غداً وبعد غد، منافسات فئة «الحيل وزمول»، ضمن اليومين التاسع والعاشر الختاميين من المهرجان، وذلك بإقامة 24 شوطاً، الأشواط الأربعة الختامية، تقطع بموجبها المطايا مسافة 192 كم، مسافة كل شوط 8 كم.