حقق حارس الهلال ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى عن شهر يناير الماضي. وكان حساب دوري روشن الرسمي نشر منشورا عبر منصة إكس، جاء فيه: «بونو يُحقق جائزة أفضل حارس مرمى في شهر يناير الماضي.. 3 مباريات بشباك نظيفة». وبهذه الجائزة يكون بونو قد حصد جائزة حارس الشهر 4 مرات، منذ حضوره للهلال، وهذا الرقم لم يسبق لأي حارس الحصول عليه منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.يذكر أن الحارس بونو لعب خلال شهر يناير الماضي مع الهلال 5 مباريات في الدوري، وتصدى 8 تصديات حاسمة، وخرج في 3 مباريات بشباك نظيفة، واهتزت شباكه مرتين فقط. كما لعب مع الهلال هذا الموسم 16 مباراة ببطولة الدوري، واهتزت شباكه 17 مرة، في حين حافظ على شباكه نظيفة في 5 مباراة. يذكر أن الهلال لم يخسر في بطولة الدوري منذ انضمام الحارس ياسين بونو له إلا في مباراتين، أمام الخليج 3-2، وأمام القادسية 2-1.